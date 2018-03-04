(Görüntülü Haber) İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin İstanbul İl Kongresinde konuştu -3

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-İYİ Parti 1. Olağan İstanbul İl Kongresi Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Kongreye Genel Başkan Meral Akşener de katıldı.







Divan Başkanı Koray Aydın, gündemin konularını ele aldı.







Kongrede bir konuşma yapan Akşener, "Ben her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Çünkü İYİ parti bir ihtiyaçtan doğdu. İyi parti kadınların uzun zamandır tacize, tecavüze, şiddete, istismara uğradığı bir dönemde, aynı istiklal savaşında olduğu gibi ayağa kalkıp 'Hadi düşün önümüze. Bu karanlıktan bu hoyratlıktan, çirkinlikten kurtulmamız lazım. Bizi kurtarın' denildi. İyi parti kadınların talebiyle, isteğiyle kuruldu ve yoluna devam ediyor" diye konuştu.















"SON 10 YILDA GENÇ İŞSİZLİĞİ HİÇ BİR ZAMAN BU KADAR YÜKSEK OLMADI"







Genç işsizliğin yüksel olduğunu söyleyen Akşener, "Yarınımızın emaneti gençlerimiz. 16 yılın ilk 6 yılı için bir şey söyleyemeyiz. Ama son 10 yılda genç işsizliği hiç bir zaman bu kadar yüksek olmadı. Bugün bizi yönetenler Edirne'yle İstanbul'un, Şırnak'ın, Artvin'in, Bitlis'in, Muş'un problemlerini eşitlediler. Nereye gittiysek genç işsizliği birinci problem. Liyakatin ortadan kalktığı torpilin, yandaşlığın, kıyakçılığın ve bir süre sonra bugün oluşan ayakçılığın merkezine çocuklarımızı teslim ettiler. Bugün OHAL ile soran, sorgulayan ve eleştiren gençlerimizin sesini kesmek için her türlü korkuyu, manivelayı, hukuku da kullanarak önlerine duvar ördüler. Çünkü bunlar eğitimin E'sinden anlamadılar. Çünkü bunlar ilime, bilime, fenne önem vermediler. Dinimizi Kur'an-ı Kerim yerine menkıbelerden öğrendiler. Tarihi dizilerden öğrendiler" şeklinde konuştu.















"BİZ ONA 'SARAY' KOALİSYONU DEDİK"







Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:







Biz cesuruz, biz korkmuyoruz ama onlar bizden korkuyor. Korktukları için birden bire adına Cumhur dedikleri yerli ve milli ilan ettikleri bir koalisyon kurdular. Biz ona 'Saray' koalisyonu dedik. 'Saray' koalisyonunda çok alındılar. Abiler koktu 24 saat bize sövüyorlar. İş bölümü yaptılar. İşbölümünde birisi sövmekten sorumlu küçük ortak, iftiradan sorumlu küçük ortak, diğeri kallavi abi, kaale almayan abi ama en son Senegal'de siniri bozuldu. Sövgüden sorumlular kalpten gidiyordu. Şimdi 46'dan daha ağır şartlardayız ama buna rağmen milletimizin teveccühü, Allah'ın inayetiyle çok iyi gidiyoruz. Göreceksiniz nasıl İstanbul'u alacaksak Cumhurbaşkanlığını da alacağız.















"...SEN BİZİM ZÜRRİYETİMİZİ YOK EDİYORSUN KARDEŞİM"







ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Rıza Zarrab'a karşılık, bir Amerikan şirketinin talimatıyla şeker fabrikalarının satışa çıkarıldığını iddia eden Akşener, "Şeker fabrikalarının özelliği; pancar hem sıhhatli şekerin üretildiği bir ürünümüz, hem köylümüzün sağlıklı hayvan yetiştirmesi için ortaya çıkan küspesiyle hayvancılığa destek olan bir ürün. Önce pancar üreticilerine kota uygulandı, sonra kardaki 14 şeker fabrikası satışa çıkarıldı. 3 çocuk yapın diyorsun da dışarıdan ithal ettiğin domuz kemiğinden yapılmış yemlerle, Amerika'dan ithal ettiğin GDO'lu mısırla sen bizim zürriyetimizi yok ediyorsun kardeşim." ifadelerini kullandı.















"BİZ İTTİFAK YAPMAYACAĞIZ KARDEŞİM"







Seçim ittifaklarında değinen Akşener, "Bizi önce CHP'ye yapıştırdılar, sonra HDP'ye yapıştırdılar. Biz de ısrarla, 'Biz ittifak yapmayacağız kardeşim, biz korkmuyoruz, biz eminiz, biz kendimize güveniyoruz.' Şimdi bir ittifak duayeni var karşımızda sayın Erdoğan. Öce PKK ile yaptı, ne ittifakı onlar için 'çözüm' bizim için 'yıkım' ittifakı. Sonra FETÖ ile bir ittifak yaptılar onlar için 'Beraber ıslandık biz bu yolarda' ittifakı, bizim için 'çukur' ittifakı. Şimdi de bir ittifak daha yapıyorlar, şimdi ben ona 'çıkar' ittifakı demiştim ama arkadaşlarımız dediler ki, bunun adı 'cukka' ittifakı.







Arkadaşlarımızla birlikte sayın Temel Karamollaoğlu'nun önerdiği bir ilkeler platformu var, ittifak da değil onun adı. Orada da sivil bir Anayasa, parlamenter sisteme dönmek, hukukun üstünlüğü, adaletin sağlanması, parlamentonun 600'e gerek yok, makul bir milletvekiliyle oluşturulması gibi, yargının bağımsızlaştırılması gibi konularda ortak görüşlerimizi ortaya koyacağız.







Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği, bu da ittifak değil 'seçim sandıklarının korunması konusunda işbirliği nasıl yapılır?' Bir tekliftir. Bu konuda da 'hayır' demek gibi bir durumumuz yok. Ama tekraren söylüyorum birinci tura biz kendimiz gireceğiz, ikinci tura kalacağız ve Allan'ın izniyle cumhurbaşkanlığını alacağız." diye konuştu.















"7 GÖBEK SÜLALEMDE 1 TANE FETÖ'CÜ BULUN POLİTİKAYI BIRAKACAĞIM"







Akşener sözlerini şu iddia ile bitirdi:







Bütün sülalem, 13 halam var, bütün kuzenlerim, onların çocukları, onların damatları, onların gelinleri, bilmediklerim dahil 7 göbek sülalemde 1 tane FETÖ'cü bulun politikayı bırakacağım. Bunu söyleyen bir siyasetçi çıksın elini sıkalım.







Kongrede, tek liste olarak seçime giden Ersin Beyaz, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi. Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan'ın da aralarında olduğu partiye katılanlara İYİ parti rozeti taktı.