(Görüntülü Haber) İyi Parti'den, MHP Kocaeli İl Başkanı hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ve beraberindeki parti üyeleri, Kocaeli Adliyesi'ne gelerek MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve Gökalp Şentürk adlı kişinin sosyal paylaşım sitesinde yaptıkları paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ve beraberindeki parti üyeleri, bugün Kocaeli Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. 5 Mart tarihinde Gökalp Şentürk isimli vatandaş tarafından sosyal paylaşım sitesine yazılan, 'Devlet Bahçeli'ye kızıp Meral'e destek verenlerin, devlete kızıp dağa çıkan PKK'lıdan hiçbir farkı yoktur. Nokta' şeklindeki yazının MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından da paylaşılması üzerine İyi Partililer bugün Kocaeli Adliyesi'nde MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve bahse konu yazıyı yazan Gökalp Şentürk hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Adliyesi önünde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan İyi Parti İl Başkanı Serdar Kaman, "Sosyal paylaşım sitesi üzerinden İyi Parti'ye gönül veren tüm vatandaşları PKK ile bağdaştıran MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve Gökalp Şentürk'e hakaret davası açmak için adliyeye geldik. Suç duyurumuz TCK'nın 125'inci maddesinden hakaret, TCK'nın 267'nci maddesinden iftira ve TCK'nın 216'ncı maddesinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçudur. Şüphelilerden Gökalp Şentürk, sosyal paylaşım sitesi üzerinde kendisine adıyla açmış olduğu hesabında, 'Devlet Bahçeli'ye kızıp Meral'e destek verenlerin, devlete kızıp dağa çıkan PKK'lıdan hiçbir farkı yoktur. Nokta' açıklamasıdır. Bu yazı kırmızı fon üzerine büyük beyaz puntolarla yazılmıştır. Yine aynı şahsın bahse konu hesabı incelendiğinde, şahsın Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olduğu görülecektir" dedi. İYİ Parti ve Meral Akşener'e sevgi ve sempati besleyen milyonlara karşı kışkırtma olduğunu belirten Kaman konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şüpheli Aydın Ünlü ve Gökalp Şentürk'ün sosyal medya üzerinde düzenlediği bu yazıyı kırmızı beyaz puntolarla yazması aslında Türk bayrağımıza bir göndermedir. Bu yazının içeriğinin bu şekilde paylaşılması İyi Parti üyelerini gayrı milli ve PKK terör örgütü ile yan yana gösterme çabasıdır. Suç unsuru olan yazının sosyal medya sayfasında paylaşılması, halkımızı İyi Parti'li olan, İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e sevgi ve sempati besleyen milyonlara karşı kışkırtmak ve bizleri hedef göstermeyi amaçlamaktadır. Bu durumun göstergesi olarak şüpheli şahsın yapmış olduğu bu paylaşım diğer bir grup MHP'li tarafından da kendi sayfalarında paylaşılmak suretiyle yayılmaya çalışılmıştır. Bu paylaşımın altında yer alan yorumlar ise alenen hakaret içeren yorumlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir namuslu ve vatansever vatandaşı PKK gibi hain bir terör örgütü ile bağdaştırılamaz. İyi Parti Genel Başkanımıza, İyi Parti üyelerimize ve İyi Parti'ye gönül veren yurttaşlarımıza böyle bir yakıştırmanın yapılması hakarettir, iftiradır, ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. İfade ettiğimiz tüm bu gerekçelerden ötürü, bu kara ve kirli propagandayı yapanlar, yayanlar ve buna kol kanat gerenler yüce Türk milleti huzurunda hesap vereceklerdir" dedi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ise kendisine resmi evrak ulaşmadan konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.