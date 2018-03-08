(Görüntülü Haber)  İYİ Parti, Çanakkalelilerle dertleşti

İYİ Parti Genel Merkezi Mahalli İdareler Başkanlığı sorumluluğunda başlatılan 'Anlat Hemşehrim Dertleşelim' projesi kapsamında, Çanakkale'de vatandaşlar ile buluşma gerçekleştirildi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in öncülüğünde, Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu sorumluluğunda başlatılan 'Anlat Hemşerim Dertleşelim' projesi Çanakkale'de vatandaşlar tarafından ilgi gördü.Cumhuriyet Meydanı'nda, İYİ Parti'nin 'Anlat Hemşehrim Dinleyelim' otobüsü önünde kurulan çadırlarda vatandaşların dertlerini dinleyen İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı ile Merkez İlçe Başkanlığı tarafından partiye üye kayıtları da yapıldı.'Anlat Hemşehrim Dertleşelim' projesi ile ilgili bilgi veren İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı İrfan Dehmen, "Projemiz kapsamında 81 ilde halkın sorunları dinlenecek. Bunlar il il rapor edilerek Genel Merkezimize sunulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çanakkale'mizde bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Halkımızın dertlerini dinlemeye, derman olmaya geldik" dedi.İl Başkanı Dehmen, 'Anlat Hemşehrim Dertleşelim' projesi kapsamında gün boyunca vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirtti.



