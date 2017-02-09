(Görüntülü Haber) İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi ağaçtan atladı
İZMİT'te, ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erlerinden ürkerek yere atladı. Kedi, koşarak gözden kayboldu. Yenidoğan Mahallesi Vehmi Demirel Sokak'ta ağaçta mahsur kalan kediyi görenler itfaiyeyi arayarak yardım...
09 Şubat 2017 Perşembe 10:11
İZMİT'te, ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erlerinden ürkerek yere atladı. Kedi, koşarak gözden kayboldu. Yenidoğan Mahallesi Vehmi Demirel Sokak'ta ağaçta mahsur kalan kediyi görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekibi merdivenli araçla müdahale edilemeyeceğini belirleyince sepetli araç istendi. Kedinin bulunduğu yere sepetli araç ile yanaşılarak kedi kurtarılmak istendi. Ağacın dalında bulunan kedi itfaiyecilerden ürkerek yaklaşık 10 metre yüksekten yere atladı. Kedi daha sonra koşarak gözden kayboldu.
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