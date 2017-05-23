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(Görüntülü Haber) İtfaiyeden yavru karga operasyonu

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da ağaçtan düşen yavru karga, itfaiye ekibi tarafından tekrar ağaca konuldu. Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda birkaç gün önce yaklaşık 15 metre yükseklikte bulunan ağaçtaki yuvasından...

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da ağaçtan düşen yavru karga, itfaiye ekibi tarafından tekrar ağaca konuldu. Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda birkaç gün önce yaklaşık 15 metre yükseklikte bulunan ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, vatandaşların yardımı ile güvenli bir yere alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye kurtarma ekibi, yavru kargayı tekrar ağaca koymak için hazırlık yapmaya başladı. Küçük bir kağıt kutu bulan itfaiye eri, içerisine de ağaç yaprakları serdi. Ardından yavru kargayı kutuya koyan itfaiye eri, merdivenle ağaca çıkarak kutuyu özenle yerleştirdi. Parkta simit satan Şadiye Toprak, anne karganın 3 gündür bağırdığını belirterek, “Ama yavrusu çok ağır olduğu için alamıyordu. İtfaiye gelmeseydi ben merdivene çıkıp bu hayvanı ağaca koyacaktım. Bir kez denedim ama başaramadım. Çünkü anne bize saldırdı. Birkaç kişiye daha saldırdığını gördüm. Bir kişiyi de yaraladı" dedi. Yoldan geçerken anne karganın saldırısına uğrayan Ali Arı ise yavrunun yola düştüğünü söyleyerek, “Ben farkında değildim. Bir kez kafama saldırdı ve gitti. Geri döndüğümde bir kez daha saldırdı. Bir baktım ki başım kanamış" diye konuştu.

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