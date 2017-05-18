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(Görüntülü Haber) İtfaiyeci çiftin düğününde yangın şakası

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te itfaiye personelleri Betül ve Osman Bozoğlan çiftine mesai arkadaşları, itfaiye aracını gelin arabası gibi süsledikten sonra düğünü yangın söndürme kıyafetleri ve hortumla basıp şaka yaptı....

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te itfaiye personelleri Betül ve Osman Bozoğlan çiftine mesai arkadaşları, itfaiye aracını gelin arabası gibi süsledikten sonra düğünü yangın söndürme kıyafetleri ve hortumla basıp şaka yaptı. Şakadan habersiz olan davetliler korkulu anlar yaşadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personellerinden Betül ve Osman Bozoğlan çifti düzenlenen törenle dünya evine girdi. Mesai arkadaşları genç çift için bir itfaiye aracını gelin arabası olarak süsledi. İtfaiye aracıyla düğün salonuna gelen çifte, arkadaşları ikinci bir sürpriz yaptı. İtfaiyeciler, çiftin düğününün yapıldığı salona yangına söndürme kıyafetleri ve hortumla girdi. İtfaiyeciler ihbar almış gibi yangın kıyafetleriyle girdikleri salonda herkesin şaşkın bakışları arasında ellerindeki hortumları pistin ortasına açtı. Salona gelen davetliler ve genç çift, itfaiyecilerin şakasından haberleri olmayınca yangın olduğunu sandı. Bu sırada orkestra Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Alo İtfaiye 110' şarkısını çaldı. İtfaiyeciler ise ellerindeki hortumlarla oynamaya başladı. Şaşkınlıkları daha da artan davetliler geç olmadan yangın olmadığını; bunların bir kurgudan ibaret olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı. Davetliler de itfaiyecilerin gösterisine alkışlarıyla tempo tuttu. Unutulmaz anların yaşandığı düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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