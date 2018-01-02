Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

(Görüntülü Haber) İtfaiye, parmağında sıkışan yüzükten kurtardı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 16 yaşındaki Fatma İrem Köleme'nin parmağında sıkışan yüzük, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Çivril ilçesinde özel bir lisede öğrenim gören Fatma İrem Köleme'nin kaldığı yurtta taktığı...

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 16 yaşındaki Fatma İrem Köleme'nin parmağında sıkışan yüzük, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.

Çivril ilçesinde özel bir lisede öğrenim gören Fatma İrem Köleme'nin kaldığı yurtta taktığı yüzük, parmağında sıkıştı. Yüzüğü zorla çıkarmaya çalışınca parmağı şişen Köleme, itfaiyeden yardım istedi. Köleme'nin kaldığı yurda giden itfaiye ekipleri, yüzüğü çıkartamadı. Bunun üzerine Köleme, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Kayalık Şubesi'ne getirildi. İtfaiye ekipleri, Köleme'nin parmağındaki yüzüğü çıkarmak için adeta seferber oldu. İtfaiye erleri, Köleme'nin parmağındaki yüzüğü, cerrahları aratmayan hassaslıktaki müdahaleyle keserek çıkarmayı başardı. Yüzükten kurtulan Köleme, daha sonra kaldığı yurda döndü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,