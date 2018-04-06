(Görüntülü Haber) İtfaiye grup amirinin hastane yangınıyla ilgili açıklaması
06 Nisan 2018 Cuma 12:41
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