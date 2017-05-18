(Görüntülü Haber) İtfaiye, bentonit kuyusuna düşen ineği kurtardı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde, kuu açma ve betonlamada kullanılan bentonit çamuru dolu çukura düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sandıklı'ya bağlı Koçhisar Köyü Seralar Mevkii'nde büyükbaş hayvan otlatan çoban Mehmet Görür, saat 09.00 sıralarında hayvanlardan birinin içerisinde bentonit malzeme karılmış kuyuya düştüğünü fark etti. Görür'ün haber vermesi üzerine gelen hayvanların sahibi Mustafa Çırağ'ın oğlu 23 yaşındaki Mehmet Çırağ, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen Sandıklı Belediyesiı itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya inerek ineğin boynuzlarına halat bağladı. Sıvı haldeki harca bulandığı için çıkamayan inek, itfaiye erleri tarafından halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı. Mehmet Çırağ, şöyle dedi: "Çobanımız ineğin kuyuya düştüğünü telefonla bildirdi. Yaklaşık 5 metre derinlikteki bu bentonit kuyusundan ineği çıkartamayacağımızı anlayınca itfaiyeden yardım istedik. Sağ olsun itfaiye ekipleri de kısa sürede buraya gelerek ineğimizi kurtardı. Teşekkür ederim." Bentonit malzemenin yakın noktada su kuyusu açmakta kullanılmak amacıyla hazırlandığı belirtildi. Bentonit çamurunun kuyu açma ve betonlama işlemi süresince duvarların göçmesini önlemek amacıyla kullanıldığı kaydedildi.