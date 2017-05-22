(Görüntülü Haber) İtalyanlar'a kına yaktılar

BURSA'da 32-68 yaş grubundaki kadınların oluşturduğu ve sosyal sorumluk projelerine destek vermek için konserler düzenleyen Nilüfer Kadın Korosu, Roma Frosinone Devlet Konservatuvarı'nın konuğu olarak gittiği İtalya'da verdikleri konser ile ayakta alkışlandı. Konser öncesi konuklara Türk kahvesi ve geleneksel lezzetlerinden ikramlarda bulunan, Türk motiflerinden hediyelikler dağıtan koro üyeleri, kına gecesi geleneğini canlandırdı ve İtalyanların ellerine ellerine kına yaktı. Bursa'da, hiç bir müzik eğitimi almayan 105 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu, yurt içinde sosyal sorumluluk projelerine masrafları kendi ceplerinden karşılayarak verdikleri konserler ile destek oluyorlar. Yunanistan, Bulgaritsan, Makedonya ve Holanda'da konserler veren Nilüfer Kadın Korosu bu kez Roma Frosinone Devlet Konservatuvarı'nın davetlisi olarak gittiği İtalya'da ilgi çekti. Şef. Dr. Aysel Gürel yönetimindeki 35 kişiden oluşan koro, Frosinone Devlet Konservatuvarı Oditoryumundaki konser öncesi konuklara Türk kahvesi ve Türk geleneksel lezzetlerinden ikramlarda bulunan koro üyeleri, kahve falların ada baktı. Türk motiflerinden hediyelikler dağıtan koro, kına gecesi geleneğini canlandırdı. Frosinone Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği Kına Gecesi'nin geleneksel yapısını ve Türk kültüründeki yerini anlatan Şef Dr. Aysel Gürel'e, Yiğit Şenyüz tercümanlık yaptı. Koro Anadolu'nun dört bir köşesinden türkülerle İtalyanlara Kına Gecesi'ni yaşattı. İTALYANLAR HALAY ÇEKTI ÇİFTTELLİ OYNADI Konser finalinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Müziğin ritmine kendini kaptıran İtalyan izleyiciler, kendilerini podyumda buldu. 'Kına Gecesi' bir sahne performansı olmaktan çıktı, gerçeğe dönüştü. Şef Görel, koristlerle birlikte yan yana halay çeken, çifttelli'ye eşlik eden İtalyanlar'a tek tek kına yaktı. Gecede konuşma yapan Frosinone Devlet Konservatuvarı Rektörü Alberto Giraldi, "Çok güzel bir gece oldu, çok teşekkür ediyoruz. İnsanlık için çok güzel bir sunum yaptınız. Müziğin evrensel olup, ruhumuzun farklı yerlerine dokunduğunu bir kez daha hatırlattınız" diye konuştu. Şef Dr. Aysel Gürel de yaptığı değerlendirmede "Ülkeler arasında bir kültür birliği bir kardeşlik gerçekleşti bu akşam. Bu sahnede, geleneksel Türk kına gecesini canlandırdık. Hep birlikte oynamamız, halay çekmemiz, daha da önemlisi İtalyanlara kına yakmamız onlara çok ilginç geldi, çok mutlu oldular. Bursa Nilüfer Kadın Korosu olarak ülkemizi tanıtma adına böyle bir kültür hizmeti verdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra dünyanın çeşitli ülkelerinden aldığımız dvetleri değerlendirerek Türk kültürünü, Türk kadınını tanıtma gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.