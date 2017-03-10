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(Görüntülü Haber) İşyerine giren manda korkuttu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde cam-kapı doğrama işi yapılan işyerine giren manda, çalışanlara zor anlar yaşattı. Samsun-Sinop karayolu Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan işyerine dün gece bir manda...

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde cam-kapı doğrama işi yapılan işyerine giren manda, çalışanlara zor anlar yaşattı. Samsun-Sinop karayolu Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan işyerine dün gece bir manda camı kırarak girdi. Nereden geldiği ve kimin olduğu belirlenemeyen manda, bir anda işyerindeki çalışanlara zor anlar yaşattı. Çalışanlar, mandayı işyerinden çıkarmak için büyük çaba harcadı. Ortalığı birbirine katan manda, daha sonra kırdığı yerden çıkarak caddede uzaklaştı. İşyeri sahibi Vedat Ertürk, mandanın işyerine girmesiyle şoke olduklarını belirterek, "Nereden ve nasıl içeri girdiğini göremedik. Bir anda karşımızda belirdi ve sağa sola koşuşturarak bize zor anlar yaşattı. Şans eseri kimse yaralanmadı. Fakat camı çerçeveyi boynuz darbeleri ile indirdi. Hala şaşkınlık içerisindeyiz" dedi.

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