Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

(Görüntülü Haber) İstinat duvarından aşağı düşen ineği itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düşen inek, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Olay akşam saatlerinde, Körfez Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana...

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düşen inek, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay akşam saatlerinde, Körfez Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Osman Esen'e ait inek yolun kenarında otlarken yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden  tarlaya düştü. Çamura saplanan ineği bulunduğu yerden çıkaran vatandaşlar, ineği tekrar yola çıkartmak için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik  çalışmanın ardından vinç yardımı ile ineği tarladan alarak yukarı çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi.

Mahalle halkı ise istinat duvarının üzerinden daha önce de tarlaya araçların düştüğünü söyleyerek, duvar üzerindeki korkulukların yükseltilmesini istedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314