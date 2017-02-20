(Görüntülü Haber) 'İstiklal Yolu' yürüyüşünde 1 metre karda kamp

Barış İLYASOĞLU/ İNEBOLU(Kastamonu), () - KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya cephane taşırken soğuktan donarak şehit olan Şerife Bacı anısına düzenlenen, 'Şerife Bacı ve Tüm Şehitleri Anma İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılanlar, 2'nci geceyi karla kaplı Çuha Doruğu'ndaki kamp alanında geçirdi. 'Şerife Bacı ve Tüm Şehitler İstiklal Yolu' yürüyüşü, Cumartesi günü İnebolu Limanı'dan başladı. İnebolu-Kastamonu arasında gerçekleştirilen yürüyüşe katılan yaklaşık 200 kişi, karlı 'İstiklal Yolu' güzergahında yürüyerek Küre İlçesi Çuha Doruğu mevkisine ulaştı. Grup, ikinci geceyi burada yaklaşık 1 metre kar bulunan kamp alanında geçirdi. Kar üzerinde çadır kuran grup, yakılan ateşin etrafında toplanıp ıslanan ayaklarını kurutmaya çalışırken, dağıtılan sıcak su ile de ısındı. Ardından İnebolu Belediyesi'nce dağıtılan sucuk ekmekleri yediler. Geceyi burada geçiren 'İstiklal Yolu' yürüyüşçüleri, sabah yola devam etti. Karla kaplı güzergahta ilerleyen yürüyüşçüler, bu geceyi de Seydiler İlçesi'ndeki kamp alanında geçirecek. Jandarma, UMKE, AFAD ekiplerinin de eşlik ettiği 95 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüş, yarın Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.