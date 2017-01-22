(Görüntülü Haber)İstiklal marşı okuyan Suriyeli çocuklardan 'Sev Kardeşim'li gösteri

Haber- Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin çocuklarının günde 5 saat eğitim gördükleri Avcılar'daki Atatürk Ortaokulu'ndaki yarı yıl gösterisi beğenildi.Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İstanbul'da sayıları 330 bini bulan Suriyeliler'in çocuklarının eğitim alabilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu projeler kapsamında, Atatürk Ortaokulu'nda 20 sınıf tahsis edildi. Bu okulda 20'si Suriyeli, 8'i Türk olmak üzere 28 öğretmen görevlendirilirken, hafta içerisinde 15.30-19.30 saatleri arasında Arapça ve haftada 15 saat Türkçe ders veriliyor. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gözetiminde sürdürülen eğitimde görev alan öğretmenlere Birleşmiş Milletler'e bağlı UNICEF'in desteği ile ücret ödendiği, ders kitaplarının da Milli Eğitim Bakanlığı'nca denetimden geçirildiği ifade edildi. Törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Suriyeli öğrenciler İstiklal Marşı'nı söyledi. Öğrencilerden biri yaptığı konuşmada ülkelerinde ölümden kaçarak misafir oldukları, Türkiye'nin kendilerine koşulsuz ülkesini açtıklarını bu nedenle minnettar olduklarını belirtirken, “Bizler iyi yerlere geldiğimizde sizlere hakkınızı ödeyeceğimize söz veriyoruz. Yaşasın Özgür Suriye, yaşasın Büyük Türkiyeö dedi. Göğsünde Suriye bayrağı bulunan bir Suriyeli öğrenci de İstiklal Marşı'nın dizelerini ezbere okudu. Yine göğüslerinde Suriye ve Türk bayrağı bulunan sığınmacı çocukların Şenay Yüzbaşıoğlu'nun 'Sev Kardeşim'i dans ederek söylerken uzun süre alkışlandı. Miniklerin bale, 6'ncı sınıf öğrencilerinin Arapça şarkılardan oluşan mini konseri de beğenildi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, ilçede 30 bine yakın Suriyeli bulunduğunu, bunların 2 binin üzerinde çocuğun çeşitli okullarda eğitim gördüğünü söyledi. Kaymakam Doğan, “Sizler bizim hem misafirimiz hem kardeşimiz, dostumuzsunuz. Ekmeğimizi, aşımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah özgürleşen Suriye'ye döndüğünüz zaman iki ülke ilişkilerinin köprüleri olacaksınız, gönül bağlarımız kopmayacaktır" dedi. Atatürk Ortaokulu Müdürü Polat Ercan, Atatürk Ortaokulu Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Rahmi Çakar'ın da yer aldığı törende törende Kaymakam Doğan ve Avcılar Belediye Başkanı Toprak Benli öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdiler. MENDİL SATAN 100 ÇOCUK OKULLU OLDU Öte yandan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde sürdürülen pilot proje kapsamında 2 ay içerisinde sokakta mendil satan Suriyeli 100 çocuğun ailelerine ulaşılırken, 30'una ev kiralandı, bazı fertlerine iş sağlandı. Çocuk Büro Ekipleri Suriyeli çocukların eğitim görebilmesi amacıyla Avcılar Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi'nin işbirliği ile bu çocuklar sokaktan kurtarılarak eğitime alındı.