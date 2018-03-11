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(Görüntülü Haber)İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını kumaş harflerle yazdılar

İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü nedeniyle, Tokat'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu öğrencileri 10 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde kumaşın üzerine İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını, yine...

İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü nedeniyle, Tokat'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu öğrencileri 10 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde kumaşın üzerine İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını, yine kumaştan hazırladıkları harflerle yazdı. TOBB Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Uzunluğu 10 metre, genişliği 5 metre olan kumaşın üzerine İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, kumaş harflerle yazıldı. Hazırlanan çalışma okulun ön cephesine öğrenciler tarafından asıldı. '1 AYDA TAMAMLADIK' Okulun Teknoloji ve Tasarım öğretmeni İlker Kalyon "Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi yürüten değerli büyüklere şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve yaşatmak için böyle bir etkinliğe imza attı. 10 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki kumaşa, kumaştan hazırlanan harfleri tek tek işledik. Bu şeklide devletimize ve askerimize manevi desteğimizi, birlik ve beraberliğimizi göstermiş oluruz diye düşündük. Bu çalışmayı 1 ayda tamamladık" dedi.

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