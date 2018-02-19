Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tanrıkulu: Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı
Çocuk istismarı 10 yılda 700...
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye sevk edildi
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye...
Fed tutanakları öncesi dolar 3.75, euro 4.65 lirada, Borsa yükseldi
Dolar 3.75, euro 4.65 lira,...
'Zeytin Dalı Harekatı'nde öldürülen terörist sayısı 1641 oldu
TSK: 1641 terörist etkisiz hale...

(Görüntülü Haber) İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan mimara tepki

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, KHK ile meslekten ihraç edilmesi nedeniyle oturma eylemi yapan mimar Alev Şahin'in, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ayağa kalkmamasına tepki gösteren İlhan Koç, aynı alanda döviz açarak protestoda...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, KHK ile meslekten ihraç edilmesi nedeniyle oturma eylemi yapan mimar Alev Şahin'in, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ayağa kalkmamasına tepki gösteren İlhan Koç, aynı alanda döviz açarak protestoda bulundu. Bu sırada bazı kişiler mimara saldırmak isterken, polis engel oldu.

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çalışırken meslekten ihraç edilen mimar Alev Şahin, Düzce Spor Sokak'ta işine geri dönebilmek için oturma eylemi yaparken, geçen hafta Türkiye Kamu-Sen Afrin operasyonuna destek olmak için aynı alanda basın açıklaması yaptı. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ayağa kalkmayan Alev Şahin ve kendisine destek veren arkadaşı 'İstiklal Marşı'nın alenen aşağılama suçlaması' ile gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alev Şahin ve arkadaşı serbest bırakıldı.

Alev Şahin aynı alanda eylemine devam ederken, İlhan Koç isimli kişi de aynı alana gelip oturarak, 'İstiklal Marşımıza saygısı olmayanı ben de protesto ediyorum' yazılı döviz açtı. İlhan Koç yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde hem yerel hem de ulusal basından okudum. Bunun üzerine ülkemizin kritik dönemden geçtiği bu günlerde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda onlarca şehit verirken, İstiklal Marşımızı tekrar yazdırmamaya, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmemeye yeminliyken, İstiklal Marşımıza karşı yapılan bu saygısızlığa vatansever bir Düzceli olarak kayıtsız kalamayacağımı anladım. Bu aşamada bende işini geri isteyen, ancak halkın bazı değerlerine saygı göstermeyen, özellikle uğruna şehit verdiğimiz İstiklal marşımıza saygısızlık gösteren kişi ve kişileri protesto etmeye karar verdim. Bu yönde bende bu süreçten sonra İstiklal marşımızı protesto edenleri protesto ediyor, gerekirse vatan ve millet uğruna canımı seve seve feda edeceğime söz veriyorum" dedi.

İlhan Koç'un açıklamasının ardından alanda toplanan vatandaşlardan bazıları Alev Şahin'in üzerine yürüdü. Bazı vatandaşlar ise Alev Şahin'in standını teklemeyerek eylemini sonlandırmasını istedi. Polis, Alev Şahin'e tepki gösterenleri olay yerinden uzaklaştırıldı. Alev Şahin ve İlhan Koç ise eylemlerine devam etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314