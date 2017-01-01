Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul 2017'yi bazı vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde karşıladı. İstiklal Caddesi bu yılbaşına geçtiğimiz yıllarda oluşan yoğunluk gözlenmedi. Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle cadde'de fazla kalabalık olmazken, bazı vatandaşlar Galatasaray Meydanı'nda görevli olan polislerle hatıra fotoğrafı çekildi. İSTİKLAL CADDESİ'NDE DUA YAZILI KAĞIT DAĞITTILAR Öte yandan bir cemaate mensup bazı kişiler cadde üzerinde vatandaşlara üzerinde dua bulunan kağıtlar dağıttı. Yeni yıl kutlamalarının İslamiyetle alakalı olmadığını iddia eden gruptan Bülent Bilal Demir, "Noel bizim bayramımız değil. İçki, kumar ve piyango gibi şeylerden uzak durmak lazım" şeklinde konuştu.
(Görüntülü Haber) İstiklal Caddesi'nde yeni yıl kutlaması
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul 2017'yi bazı vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde karşıladı. İstiklal Caddesi bu yılbaşına geçtiğimiz yıllarda oluşan yoğunluk gözlenmedi. Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle cadde'de...
01 Ocak 2017 Pazar 00:44
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