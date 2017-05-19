Zeki GÜNAL - İSTANBUL Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
(Görüntülü Haber) İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası (2)
Zeki GÜNAL - İSTANBUL Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti....
19 Mayıs 2017 Cuma 13:25
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