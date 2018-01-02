Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde başına tahta düşen kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen İsrailli bir kadının başına tadilat yapılan binadan tahta düştü. Yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları binada çalışma yapıldığı sırada tahtanın düştüğünü ifade etti.
(Görüntülü Haber) İstiklal Caddesi'nde kadının başına tahtanın düşme anı kamerada
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde başına tahta düşen kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen İsrailli bir kadının başına...
02 Ocak 2018 Salı 12:32
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