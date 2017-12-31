Haber-Kamera: Harun UYANIK - Ali Kerem BENGİ - İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşanıyor. Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen meydanda ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlilik dikkat çekti. Yeni yıla Taksim’de girmek isteyenler, İstiklal Caddesi’ne adeta akın etti. Kalabalık nedeniyle insanlar İstiklal Caddesi’nde ilerlemekte güçlük yaşıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise herhangi olaya karşı denetimlerini sürdürüyor.
(Görüntülü Haber) İstiklal Caddesi'nde insan seli
Haber-Kamera: Harun UYANIK - Ali Kerem BENGİ - İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşanıyor. Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen...
31 Aralık 2017 Pazar 21:16
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