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(Görüntülü Haber)İstiklal Caddesi'nde "hayır" yürüyüşü

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, İstiklal Caddesi'nde "Hayır" yürüyüşü yaptı. İstiklal Caddesi Odakule önünde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak istedi. Polisin...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, İstiklal Caddesi'nde "Hayır" yürüyüşü yaptı. İstiklal Caddesi Odakule önünde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak istedi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine grup ile polis arasında tartışma çıktı. Bir süre polis tarafından bekletilen kalabalığın slogansız bir şekilde Galatasaray'a gitmesine ve basın açıklaması yapmasına izin verildi. Odakule'de Galatasaray Lisesi önüne yürüyen grup ellerinde Atatürk, Che Guevara ve Deniz Gezmiş fotoğrafları taşıdı. Kalabalık yapılan basın açıklamasından sonra olaysız dağıldı.

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