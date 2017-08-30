(Görüntülü Haber) İstanköy gümrüğünde yoğunluk çilesi

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), () - BODRUM'dan bu sabah feribotla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçen 2 bin 200 Türk turistin tatili, gümrük kapısındaki yoğunluk nedeniyle çileye dönüştü. Sıcak havada, gümrük kapısında saatlerce beklemek zorunda kalan tatilciler, duruma tepki gösterdi.



Bayram tatilini fırsat bilerek Türkiye'nin çeşitli illerinden Bodrum'a gelen Türk'lerin bir bölümü bu sabah günübirlik tatil için 6 mil mesafedeki İstanköy Adası'na geçti. 6 feribotla adaya geçen 2 bin 200 Türk, buradaki gümrük kapısında kötü bir sürprizle karşılaştı. Fiziki koşulları yetersiz olan olan ve prefabrik ofiste sadece iki Yunan polisinin hizmet verdiği gümrük kapısında yoğunluk yaşandı. 38 derece sıcak havada saatlerde beklemek zorunda kalan tatilciler, duruma tepki gösterdi. Kimi tatilciler ise feribotlarda bekletildi.



'GEZEMEDEN DÖNECEĞİZ'



Ankara'dan Bodrum'a tatile gelen ve günübirlik gezi için İstanköy Adası'na geçen 2 çocuk babası, emekli eczacı 65 yaşındaki Mehmet Çelik tepkisini şöyle dile getirdi:



"Gümrük alanında 3 saattir bekliyoruz. Bu gidişle de 6 saatten önce buradan çıkamayız gibi görünüyor. Zaten 16.00'da Bodrum'a geri dönmek için yine gümrüğe geleceğiz. Bu durumda Yunan adasını gezmek için bir saatlik bir zamanımız kalmış olacak. Yunan makamları bu sıkıntının yaşanabileceğini biliyorlar. Günlerdir medya 'Yunan adalarına Türk turist akını var' diye yazıyor, neden önlem almıyorlar anlayamadık. Tatil işkenceye dönüştü. Bazı feribotlardaki yolcuları gümrük alanına bile indirmediler. Feribotta bekletiyorlar."



İSTANKÖY'E BİLET KALMADI



Bodrum'da yaşayan bir çocuk annesi 48 yaşındaki Gül İşisağ ise "Bu sabah arkadaşlarımızla İstanköy Adası'na gitmeyi düşündük. Ancak tüm feribot biletleri bitmişti. Bilet olmadığı için adaya gidemedik. Ancak iyiki de gidememişiz çünkü gümrük alanında yoğunluk yaşanıyormuş" dedi.



SIKINTI BAYRAM SÜRESİNCE DEVAM EDEBİLİR



Bodrum Feribot İşletmesi Genel Müdürü Metin Önder, Yunan adalarına bayram tatilinde beklenenin üzerinde bir ilgi olduğunu belirtip şunları söyledi:



"İstanköy adasında yaşanan depremin ardından gümrük alanındaki fiziki şartlar uygun hale getirilse de bu bayramda aşırı bir yığılma oldu. Bu sıkıntıyı aşmak için Yunan makamları elinden geleni yapıyor. Bayram süresince Bodrum'dan Yunan adalarına gidecekler sadece İstanköy'de değil Simi (Sömbeki), Kilimli (Kalimnos) ve Rodos'ta bu sıkıntıyı yaşayabilirler, bunu bilerek gitsinler."