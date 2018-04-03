Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İSTANBUL'da 1-30 Nisan tarihleri arasında "Şimdi Lale Mevsimi" sloganıyla düzenlenen 13'üncü Lale Festivali başladı. Emirgan Korusu'nda yapılan açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lale Festivali'nin açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar bahçelerine dikmek için verilen lalelere hücum ettiı, yüzlerce lale birkaç dakika içerisinde kapışıldı.
(Görüntülü Haber) İstanbullular lalelere hücum etti
Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İSTANBUL'da 1-30 Nisan tarihleri arasında "Şimdi Lale Mevsimi" sloganıyla düzenlenen 13'üncü Lale Festivali başladı. Emirgan Korusu'nda yapılan açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin,...
03 Nisan 2018 Salı 16:57
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