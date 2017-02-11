Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL Küçükçekmece'de, çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katılıyor. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi.
(Görüntülü Haber) İstanbul’da terör örgütü PKK'ya operasyon (3)
Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL Küçükçekmece'de, çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda...
11 Şubat 2017 Cumartesi 13:37
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