Haber- Kamera : Ozan URAL-Ramazan EĞRİ -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren sis sabaha karşı etkisini iyice arttırdı. Görüş mesafesi bazı yerlerde oldukça düştüğü görüldü. Trafikte ilerleyen araçlar sis lambalarını ve dörtlülerini kullanarak ilerledi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yollardaki ışıklı panolarda sis yazısıyla sürücüleri uyardı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde adeta görünmez hale geldi.
(Görüntülü Haber) İstanbul’da sis sabaha karşı etkili olmaya devam ediyor
Haber- Kamera : Ozan URAL-Ramazan EĞRİ -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren sis sabaha karşı etkisini iyice arttırdı. Görüş mesafesi bazı yerlerde oldukça düştüğü görüldü. Trafikte ilerleyen araçlar...
01 Mart 2017 Çarşamba 10:31
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