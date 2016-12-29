Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL İstanbul'da erken saatlerden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara sığındı. Yağmurun yanı sıra rüzgar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.
(Görüntülü Haber) İstanbul’da sağanak yağmur (1)
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL İstanbul'da erken saatlerden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara sığındı. Yağmurun yanı sıra rüzgar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.
29 Aralık 2016 Perşembe 10:08
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