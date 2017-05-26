(Görüntülü Haber) İstanbul’da ilk teravih namazı kılındı

Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ İstanbul



İstanbullular 'Onbir Ayın Sultanı' Ramazan'ın ilk teravih namazı için Sultanahmet ve Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.



Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar bu huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Genç-yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını kıldılar.