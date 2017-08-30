Hayati KILIÇ / İSTANBUL, () - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törene, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer, dini cemaat temsilcileri de katıldı.
(Görüntülü Haber) İstanbul Valiliği'nde 30 Ağustos tebrik töreni
Hayati KILIÇ / İSTANBUL, () - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tebrikleri...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:50
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