(Görüntülü Haber) İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden tacize karşı eylem

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () İSTANBUL Üniversitesi öğrencisi bir grup, üniversitede okuyan bir kız öğrencinin gizlice fotoğrafının çekilerek, giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medya üzerinden hedef gösterilmesini protesto etti. ‘Taciz varsa dayanışma var’, ‘Tacizciden hesabı kadınlar soracak’, ‘Yaşasın kadın dayanışması’ şeklinde slogan atan grup, ‘Bu okulda taciz var’ yazılı dövizler taşıdı. Üniversitenin Beyazıt Kampüsü önünde yapılan basın açıklamasında “Bir kadının gizlice fotoğrafını çekip paylaşmak, onu hedef göstermek ve bu yolla giydi kıyafetten ötürü ona yönelecek saldırıları meşrulaştırmak kuşkusuz tacizdir” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Israrla haykırıyoruz, ne giydiğimiz, saat kaçta sokakta olduğumuz, nasıl kahkaha attığımız ya da başka hiçbir şey asla ve asla tacizi meşrulaştıramaz. Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için tekme atan, “O saatte orada ne işi varmış” diyerek tecavüzü aklayan, “Kadın dediğin evinde oturur” diyen, kıyafetinden ötürü bir kadının gizlice fotoğrafını çekmeyi meşru gören zihniyeti biz kadınlar yıkacağız. Kadın dayanışması olduğu sürece bu okulda tedirgin olması gereken kadınlar değil, tacizcilerdir. Bizler tacizcilerin ellerini kollarını sallayarak bu okulda gezmelerine izin vermeyeceğiz”.