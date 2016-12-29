Enver ALAS/İSTANBUL,() İstanbul'da dün akşamdan itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nda Maltepe'de Başıbüyük Orman yolu mevkiinde 13.00 sıralarında başlayan kar yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü. Ayrıca aşağılara inildikçe de karın yağmurla karışık yağdığı görüldü.
(Görüntülü Haber) İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Enver ALAS/İSTANBUL,() İstanbul'da dün akşamdan itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nda Maltepe'de Başıbüyük Orman yolu mevkiinde 13.00 sıralarında başlayan...
29 Aralık 2016 Perşembe 16:25
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