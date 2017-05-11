(Görüntülü Haber) İstanbul'un su karnesi: Günlük 3 milyon metreküp su tüketiyoruz

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,()-BARAJDAKİ doluluk oranının yaklaşık yüzde 85 olduğu İstanbul'da, günlük ortalama su tüketimi yaklaşık 3 milyon metreküp.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Mayıs ayı oturumlarında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)'nin 2016 yılında yaptığı faaliyetleri ve bütçesi görüşüldü. 2016 yılı Faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan İBB Meclisi'ne yaptığı sunumda İstanbul'a su sağlayan Melen Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacağını; 2017 yılında 2'si Anadolu yakasında olmak üzere İstanbul'a 3 yeni barajın yapımı için çalışmaların ise başlatıldığını söyledi.







İSTANBUL'UN GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 3 MİLYON METREKÜP



İstanbul'un su ihtiyacına yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını belirten İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “Halihazırda yıllık verimi 1 milyar 820 milyon metreküp olan su kaynağımız mevcut. Günlük ortalama tüketimimiz yaklaşık 3 milyon metreküp. Şu anda barajlarda doluluk oranımız ise yüzde 85 seviyesinde" diye konuştu.







"MELEN PROJESİ'NİN MALİYETİ AVRASYA TÜNELİ'NİN YAKLAŞIK İKİ KATI"



İstanbul'a yaklaşık 190 km'lik uzaklıktan su taşıyan Melen Projesi inşaatının yüzde 80'nin yapıldığını, bu yıl sonu ise tamamlanacağını vurgulayan Turan, Melen Projesi'nin büyüklüğünü Avrasya Tüneli ile kıyaslayarak anlattı. Turan şöyle konuştu: “Avrasya Tüneli'nin maliyeti yaklaşık 5 milyar TL. Melen sisteminin maliyeti ise 9 milyar TL. İSKİ olarak 2007 yılından bu yana Melen'den su alıyoruz. Melen Projesi'nin 3. hattına devam ediyoruz. 3 m çapında, 131 km uzunluğunda isale hattında 114 km boru döşedik. Melen'in tamamlanmasıyla nerdeyse şu an sahip olduğumuz rezerv miktarı kadar bir kaynağı şehre kazandırmış olacağız. Bütün bu yatırımlar neticesinde şunu söyleyebiliriz; 1 milyar 77 milyon metreküplük verimiyle Melen, İstanbul'un daimi sigortası olacaktır."







İSTANBUL'A 3 YENİ BARAJ PLANLANIYOR



Devlet Su İşleri(DSİ)'nin 2017 yatırım programları arasında Asya Yakası'nda bulunan İsaköy ve Sungurlu Barajları'nın yer aldığını ve her iki barajın bu yıl içinde yapım ihalelerinin yapılacağını belirten Turan, Avrupa Yakası'nda ise Karamandere Barajı için planlama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Turan, 4 m çapında 41 km uzunluğunda bir tünelle Rezve Deresi'nden de yıllık 235 milyon metreküp su almayı planladıklarını söyledi.







2017 YATIRIM TUTARI YAKLAŞIK 3 MİLYAR TL



İSKİ'nin 5 milyondan fazla abonesinin olduğunu söyleyen Turan, atıksuyu ve yağmur suyu kanalları işleri, su depoları inşaatları, dere ıslah çalışmaları, atıksu tünelleri, içmesuyu tünelleri, atıksuların geri dönüşümü çalışmaları gibi yatırımlarla birlikte İSKİ'nin 2017 için yaklaşık yatırım tutarının 3 milyar TL olduğunu söyledi.

