Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, () Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. 3. havalimanında ise dolu yağışı görüldü. Yağış daha sonra İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini arttırdı. Kağıthane'de başlayan kuvvetli yağış ile birlikte bazı yollar dereye döndü.
(Görüntülü Haber) İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış (4)
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, () Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. 3. havalimanında ise dolu...
29 Ağustos 2017 Salı 17:08
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