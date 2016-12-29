Enver ALAS - Özgür EREN / İSTANBUL () - HAVA şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
(Görüntülü Haber) İstanbul'un bir çok bölgesinde elektrik kesintisi (2)
Enver ALAS - Özgür EREN / İSTANBUL () - HAVA şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler,...
29 Aralık 2016 Perşembe 18:38
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