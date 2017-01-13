Haber: özgür EREN - İSTANBUL İstanbul'da ara sokaklar buzlandı, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar özellikle ara sokaklarda ve yokuş olan yollarda ilerleyemedi. Birçok yolda kayan araçlar nedeniyle yollar kilitlendi.
(Görüntülü Haber) İSTANBUL'UN ARA SOKAKLARI BUZ PİSTİNE DÖNDÜ (2)
Haber: özgür EREN - İSTANBUL İstanbul'da ara sokaklar buzlandı, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar özellikle ara sokaklarda ve yokuş olan yollarda ilerleyemedi. Birçok yolda kayan araçlar nedeniyle yollar kilitlendi.
13 Ocak 2017 Cuma 09:41
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