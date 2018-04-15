(Görüntülü Haber) İstanbul Tabip Odası'nda seçim heyecanı (2)

Haber: Özgür Deniz KAYA / İstanbul,() İSTANBUL Tabip Odası'da (İTO) seçim heyecanı yaşanıyor. Odanın yeni yönetimine talip olan grupların adayları, seçime olan katılımdan memnun olduklarını söyledi. Hekimler de kendi haklarını savunacak grubun seçimi kazanması için oy vermeye geldikleri ifade etti. İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği yeni yönetim kurulu seçimleri için hekimler, Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi'nde sandık başına gitti. Seçmen listesinde 33 bin 61 hekim bulunan ve Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan "Demokratik Katılım Grubu" ile "Cumhuriyetçi Hekimler", "Türk Hekimleri Birliği", "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" olmak üzere 4 farklı grup yarışıyor. 66 sandığın kurulduğu seçim bölgesinde, adayların isimlerinin ve listelerinin yer aldığı broşürler okul bahçesinde ve çevresinde oy kullanacak hekimlere dağıtıldı. Saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00'de sona erecek. "BÜYÜK BİR KATILIM VAR" "Demokratik Katılım Grubu" adayı Prof. Dr. Pınar Saip, 'ya yaptığı açıklamada, "Seçim çok güzel bir ortamda yapılıyor. Tüm hekimler bir bayram havası içinde. Büyük bir katılım var. Seçimlere büyük bir ilgi var. Tüm hekimlerin odalarına sahip çıktığını gösteriyor. Demokratik Katılım Grubu olarak böyle bir seçim olmasını istiyorduk, o da gerçekleşiyor. Şimdiye kadar oy vermeye hiç gelmemiş arkadaşlarımız, koştura koştura oy vermeye geliyorlar" dedi. "KAZANAN ADAY ÇOK AZ FARKLA KAZANACAK" "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" adayı Prof. Dr. Suat Turgut, "20 yıldır İstanbul Tabip Odası'nın aidat ödeyen, sürekli takip eden üyesiyim. Arkadaşlarımızın teşvikiyle yaklaşık 30 yıldır bu mesleğe hizmet etmiş birisi olarak, Tabip Odası'na aday olup hekimlerin tabip odalarına verilen yetkiyi kullanarak maddi manevi haklarını yükseltmek bir katkıda bulunmak için aday oldum" diye konuştu. Turgut, seçim tahminleriyle ilgili olarak, "Kaybetmek için seçime girilmez. Kazanmayı düşünüyoruz tabi ki. Seçime 4 farklı grup giriyor. Dengede gidiyor seçim. Arada büyük uçurumların olduğu bir seçim olmayacak. Kazanan grup çok az farkla kazanacak. Bayram havasında geçiyor şu an, memnunuz" ifadelerini kullandı. "ÖNCELİĞİMİZ HEKİMLERİN KAZANMASI" "Türk Hekimleri Birliği" grubunun aday listesinde yer alan Dr. Hasan Yavuzhan Baş ise "Önceliğimiz hekimlerin kazanması. Hekimlik mesleğinin onurunun, gururunun ve milliliğinin kazanması. Hekimler maalesef yıpratılmış, yorulmuş ve ciddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalmış bir meslek grubu. Bu süreçte biz meslek odasının da hekimlik mesleğini iyi, mücadeleci bir şekilde temsil etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak şu andaki yönetimin bu şekilde davranmadığı, çalışmaları bulunmadığı için rakip aday olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. "CUMHURİYETÇİ HEKİMLERE İHTİYAÇ VAR" "Cumhuriyetçi Hekimler" grubunun başkan adayı Doç. Dr. İrfan Gökçay, "Meslektaşlarımız bu seçime özel önem verdiler. Önemli bir katılım var. İstanbul'daki 30 bin hekimin önüne sağlıkta dönüşümün çöktüğü bir ortamda Cumhuriyet'in sağlık projesini program olarak koyduk. Önümüzdeki dönem yönetimde kim olursa olsun bu strateji uygulanacak. Çünkü hekimlerin katılımı olmaksızın hükümetin bugün uyguladığı sağlıkta yıkım süreci durdurulamaz. Cumhuriyetçi hekimlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.. HEKİMLER ADINA BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ali Çerkezoğlu, "Hekimler adına bir demokrasi şöleni olduğunu düşünüyorum. Coşkulu, neşeli, şenlikli, doğrudan katılımlı, delege yoluyla değil hekimlerin doğrudan oy kullandığı ve kendi yönetimlerini doğrudan kendilerinin seçtiği bir senlik bu. Seçimler bir rekabet ortamı değil, bir dayanışma ortamına dönüşmeli" diye konuştu. HEKİMLERİN HAKLARINI SAVUNACAK BİR ODA İSTİYORUZ Oy kullanmaya gelen hekimlerden Ekim Nehir, "Seçim şu ana kadar fena gitmiyor. Katılım iyi görünüyor. İsteğimiz eşit, nitelikli, kamucu hizmet anlayışına sahip ekibin kazanmasıdır" dedi. Zülfiye Çapkın ise "Hekimlerin haklarını savunacak bir oda istiyoruz. Buna yönelik oyumuzu kullandık. Hayırlısı olsun" dedi. Dr. Bülent Çapkın da "İyi bir eğitim görmüş olan hekimlerin en iyi seçimi yapacağına kanaatim tamdır" dedi. Hekim Zerrin Kılıçarslan, "Meslektaşlarımla beraber iyilikten yana olmak istiyorum. Bu yönde de oyumu kullanacağım" dedi.