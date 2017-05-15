(Görüntülü Haber) İstanbul Kültür Eğitim Kurumları'nda 'Bilim Şenliği'

İSTANBUL() İSTANBUL Kültür Eğitim Kurumları, Kültür2000 ve Kültür Koleji Bilim Merkezleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Bilim merkezleri öğrencilerde bilimsel süreç becerilerinin gelişimi için eğlenceli ve gizemli bir ortamda çeşitli bilimsel düzeneklerle açık ve kapalı alanda hizmet verecek. Kültür2000 Koleji Alkent Kampüsü ve Kültür Koleji Ataköy Kampüsü'nde gerçekleştirilen "Bilim Şenliği" bünyesinde 100’den fazla atölye çalışmasının da yapılacağı bilim merkezlerinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Bilim merkezlerinin açılışına katılan Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, öğrencilerin yaptıkları teknolojik aletleri inceleyerek yapım aşamasını öğrencilerden dinledi. "AMACIMIZ FEN OKUR-YAZARI GENÇLER YETİŞTİRMEK" Kültür2000 Koleji Bilim Merkezi açılışında konuşan Kültür2000 Koleji Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Bilim Şenliği'nin öğrencilere çok şey kattığını söyledi. Kutoğlu, "K12 düzeyinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve fen lisemiz var İstanbul Kültür Eğitim Kurumları bünyesinde. Burada amacımız fen okur-yazarı gençler yetiştirmek. Bu noktada bilimsel süreç becerileri devreye giriyor. Bu da tabii ki gözlem yapma, deney yapma, bu süreci oldukça aktif geçirmelerini gerektiriyor öğrencilerin. O açıdan baktığımızda, hem her yıl yaptığımız bilim şenliğiyle öğrenci ürünlerini sergiliyoruz. Bu yılki farkımız bir bilim merkezi açılışıyla bilim şenliğimizi taçlandırmak. Bilim merkezi mantığı biraz daha farklı. Burada bilimin eğlenceli dünyası, bilimin gizemi, çocukların öğrenme heyecanlarını zirveye taşıyacak bir ortamın yaratılması. Böyle bir konsept içinde bilim şenliğimizi geçireceğiz. 21. yüzyıl becerileriyle donanmış gençler yetiştirmek için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla birlikte tabii ki Atatürk'ün de dediği gibi 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyoruz. Biz de Kültür 2000 Koleji olarak bilimsel düşünme yolunda gerekli adımları atıyoruz" diye konuştu. "SANAL GEÇEKLİKLE TEMATİK ALANLAR OLUŞTURDUK" Bilim merkezimizde gerek elektrik gerek mekanik gerekse sanal geçeklikle tematik alanlar oluşturduklarını dile getiren Kutoğlu, "Sadece kapalı alanlarda değil açık alanda da doğal yaşam döngüsü, sera etkisi ve organik tarımla ilgili öğrencilerin bilimin farklı alanlarını bizzat yaparak, yaşayarak öğrenecekleri ve gözlemleyecekleri ortamlar oluşturduk. Kampüsümüzde bir meteoroloji istasyonu kurduk. Meteorolojik ölçümlerin 7-24 yapılabileceği ve çocukların bulundukları ortamları izleyebilecekleri ve yaşamlarını buna göre planlayabilecekleri bir öğrenme yaşantısı planladık. Bugünden itibaren öğrencilerimiz bunların tümünden faydalanacaklar" dedi. "ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDİYORUM" Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, "Bilimin gerçekleştirdiği aktiviteler aslında geçmişimizi aydınlatmak, günümüzü açıklamak daha önemlisi de geleceğimizi biçimlendirmek uğraşıları altında geçiyor. Burada geleceğimizi biçimlendirme bağlamında ortaya koyulan işler ise bilim ve teknoloji aslında geleceğimizi biçimlendiriyor. Eğer çalışırsak çabalarsak güçlü olacağız daha egemen ve daha zengin olacağız. Kültür Koleji öğrencilerini bilimle tanıştırdıkları ve teknolojiyle buluşturdukları için arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.