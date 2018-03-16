(Görüntülü Haber) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 7’inci Medya Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi’nin 7’inci Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan isimler 24 bin öğrencinin kullandığı oylarla belirlendi. Medya, spor ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla üniversitenin yeni kampüsü Gelişim Tower’da gerçekleşen törende 'En İyi Haber Ajansı' ödülü Doğan Haber Ajansı ()'na verildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, ödül töreninin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Gayretli, “24 bin öğrencimizin kendi branşlarında duayen olan isimleri seçmesiyle 7’inci Medya Ödül Töreni gerçekleşti. Medya ödülleri okulumuz açısından çok önemli bir yere sahip. Kendi alanlarında uzman olan kişilerin okulumuza gelmeleri, öğrencilerimizin duayenlerle birlikte olması büyük önem taşıyor. Böyle buluşmalara çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizi motive etmek, gelecek yıllarda başarılarına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir tören düzenliyoruz ve her sene bu faaliyeti gerçekleştirerek, gelenekselleştirmek istiyoruz” dedi. HABERCİLİKTEKİ FARKIYLA ÖDÜL ALDI 24 bin öğrencinin oylarıyla belirlenen 7’inci Medya Ödülleri’nde Doğan Haber Ajansı “En İyi Haber Ajansı” ödülüne layık görüldü. Ödülü, Doğan Haber Ajansı Sağlık Muhabiri Buse Özel aldı. Özel, ödülü aldıktan sonra yaptığı kısa teşekkür konuşmasında “ Habercilik gecesi gündüzü olmayan, koşturmayı gerektiren zor bir meslektir. Ajans Haberciliği ise daha zordur. Bazen herkes sizin haberinizi konuşur ama isminiz olmaz, görüntüleriniz görünür ancak sadece ajans ismi gözükür. Bu ödülü sahada, sınır ötesinde doğru habercilik yapmak ve sizlere haber ulaştırmak için gecesini gündüzüne katan arkadaşlarım için alıyorum” dedi. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nden, En İyi Kadın ve Erkek Sanatçı'ya; En İyi Sinema, Dizi ve Tiyatro Oyuncusu'ndan, En İyi Spor, Siyaset, Tartışma ve kategorilerine kadar pek çok dalda gerçekleştirilen ödül töreninde 'Müzik Onur Ödülü'nü Ahmet Selçuk İlkan, ‘Spor Onur Ödülü’nü ise Yılmaz Vural aldı. En iyi şarkı ödülüne layık görülen Ece Seçkin, törende seslendirdiği şarkıyla öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı. İstanbul Gelişim Üniversitesi 7’inci Medya Ödül Töreni’nde ödül alan diğer isimler ise şöyle; En İyi Kadın Sanatçı - İrem Derici, En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı - Manuş Baba, En İyi Albüm - Dönersen Islık Çal, En Çok Eğlendiren Radyo Programı - Ara Beni, En İyi Alternatif Müzik Kadın Sanatçı-Kalben, En İyi Müzik Grubu- Gripin, Müzik Onur Ödülü - Ahmet Selçuk İlkan, Spor Onur Ödülü- Yılmaz Vural, Yaşam Boyu Başarı Ve Onur Ödülü - Ajda Pekkan, En İyi Şarkı - Ece Seçkin & Ozan Doğulu, En İyi Radyo Programı – Hitnoz, En İyi Çocuk Kız Oyuncu - Sibel Melek Arat, En İyi Çocuk Erkek Oyuncu - Alihan Türkdemir, En İyi Dizi Müziği - Çağatay Akman, En İyi Tiyatro Kadın Oyuncu- Hande Kaptan, En İyi Tiyatro Oyunu - Azizname, En İyi Dizi –Söz, En İyi Sinema Filmi- Ayla, En İyi Sabah Haber Programı - Kanal D İle Günaydın Türkiye, En İyi Gece Kuşağı Programı - Gündem Özel, En İyi Erkek Sanatçı- Murat Boz, En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı - Banu Parlak, En İyi Magazin Programı- Star Life, En İyi Spor Programı - Kırmızı Çizgi, Yılın En Aktif Gazetesi –Hürriyet, En İyi Gazete Magazin Eki - Sabah Gazetesi, En İyi Televizyon Kanalı - Kanal D, En İyi Haber Kanalı – NTV, En İyi Spor Kanalı - A Spor, En İyi Öğle Kuşağı Programı - Olay Yeri, En İyi Gündüz Kuşağı Programı - Duymayan Kalmasın, En İyi Haber Ajansı - Doğan Haber Ajansı, En İyi Kadın Haber Spikeri - Nazlı Çelik, En İyi Erkek Haber Spikeri - Zafer Kiraz, En İyi Yemek Programı- Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu, En İyi Yarışma Programı - Kim Milyoner Olmak İster, Gelecek Vaad Eden Erkek Oyuncu - Alp Navruz.