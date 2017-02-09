Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI - Ersan SAN / İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ö.C. sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Ö.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
(Görüntülü Haber) İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI Ö.C. TUTUKLANDI (1)
Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI - Ersan SAN / İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden...
09 Şubat 2017 Perşembe 12:39
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