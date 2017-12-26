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(Görüntülü Haber) İstanbul'dan Kudüs'e yürüyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen Nurettin Koç (35), İstanbul'dan Kudüs'e başlattığı yürüyüşünde Bolu'ya ulaştı. 3...

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen Nurettin Koç (35), İstanbul'dan Kudüs'e başlattığı yürüyüşünde Bolu'ya ulaştı.

3 çocuk babası Nurettin Koç, 17 Aralık'ta, Kudüs'e yürüyerek gitmek için İstanbul'dan yola çıktı. İstanbul'da tekstil atölyesi işleten Nurettin Koç, Bolu'ya ulaştı. Bolu'daki soğuk havaya rağmen yürüyüşünü sürdüren Nurettin Koç, hedefinin öncelikle Hatay'a ulaşmak olduğunu, daha sonra Kudüs'e devam etmeyi amaçladığını söyledi. Eksi 5 derecelik soğuk havada elinde Filistin bayrağı ve sırt çantasıyla yürüyüşünü sürdüren Nurettin Koç, "Kudüs'te, Filistin'de yıllardır bir zulüm yapılıyor. Bir insan olarak bu zulme karşı ne yapabilirim diye düşündükten sonra bunu yapabilirim dedim. Kendi payıma bu zulme karşı böyle bir şey yapmayı düşündüm. Ölen hiçbir insan benden değersiz değildir, ölen hiçbir çocuk da benim çocuklarımdan değersiz değildir. Ailemden yüzde yüz bir destek aldım diyemem ama eşim dua ediyor. Çocuklarımdan tabi ki olgun bir davranış bekleyemem. Duygusal olarak etkileniyorlar ama biraz daha alıştılar" dedi.

Nurettin Koç, hava karardığında çevreden kendisine destek olan vatandaşların evlerinde kaldığını, yalnızca gün aydınlıkken yürüdüğünü belirterek, "Sabah namazdan sonra kahvaltı yaparak yola çıkıyorum. Akşam gün batımında da yürüyüşümü sonlandırıyorum. Geceleri riskli olduğu için yürümüyorum. Yol üzerinde misafir edenler oluyor ve beni sabah aldıkları yere tekrar bırakıyorlar. Yürüyüş boyunca kesinlikle bir araca binmiyorum" diye konuştu.
 

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