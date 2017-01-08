Sultanahmet Meydanı fotoğraf çekenlerle doldu. Kendilerini dışarı atan çocuklar, karla kaplı sokakları adeta kayak pistine çevirdi. Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul İstanbul'da kar 3 gündür etkisini sürdürürken, kar İstanbul'un sembol yapıları Sultahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Galata Kulesi ve Köprüsü'nde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'ndeki birçok kişi fırsatı değerlendirip bu anları bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. ÇOCUKLAR SOKAKLARI KAYAK PİSTİNE ÇEVİRDİ Karla kaplı sokaklar da çocuklar için eğlenceye dönüştü. Gaziosmanpaşa'da kendini dışarı atan çocukların kimisi kar topu oynadı, kimisi ise sokakları adeta kayak pistine çevirdi. Poşetleri altlarına alarak kayan çocuklar oldukça keyifli anlar yaşadı. SÜRÜCÜLER SOKAKLARDA ZOR ANLAR YAŞADI Kar, fotoğraf çekenlere ve çocuklara keyif, bazı sürücülere ise zor anlar yaşattı. Gaziosmanpaşa'da ana caddeler açık; fakat çok sayıda sokak halen karla kapalı. Bazı araç sürücüleri kış lastikleri olmasına rağmen bu sokakları aşamadı. Sürücüler sokaklardan çıkmaya çalışsa da dakikalar süren çabaları yetersiz kaldı.
(Görüntülü Haber) İstanbul'dan kartpostallık kar manzaraları
Sultanahmet Meydanı fotoğraf çekenlerle doldu. Kendilerini dışarı atan çocuklar, karla kaplı sokakları adeta kayak pistine çevirdi. Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul İstanbul'da kar 3 gündür etkisini sürdürürken,...
08 Ocak 2017 Pazar 15:25
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