Haber-Kamera: Özgür EREN - Ersan SAN - İSTANBUL İstanbul'da Kanlı Ay merakla izleniyor. Havanın kararmasıyla birlikte Kanlı Ay saat 18.34 sıralarında kendini gösterdi. İstanbullular kentin bir çok yerinden meraklı gözlerle Kanlı Ayı izliyor.
(Görüntülü Haber)İstanbul'dan kanlı ay manzaraları (5)
Haber-Kamera: Özgür EREN - Ersan SAN - İSTANBUL İstanbul'da Kanlı Ay merakla izleniyor. Havanın kararmasıyla birlikte Kanlı Ay saat 18.34 sıralarında kendini gösterdi. İstanbullular kentin bir çok yerinden meraklı...
31 Ocak 2018 Çarşamba 21:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.