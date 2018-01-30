(Görüntülü Haber) İstanbul'daki Suriyelilerden Zeytin Dalı Herakatı açıklaması

Enver ALAS / İSTANBUL,() İSTANBUL'DAKİ 'Suriyeliler Topluluğu' ile 'Suriye Sivil Toplum Örgütü', Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı. Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısına İstanbul'da Suriyeliler Topluluğu ile Suriye Sivil Toplum Örgütü'nün yöneticileri katıldı. Açıklamayı Suriye Sivil Toplum Örgütü Başkanı Hıdır Alsotari yaptı. Suriye'de yaşanan askeri ve siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Alsotari, "Suriye'yi bölmeye çalışan projelere karşı Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Geçici hükümete bağlı Suriye Ulusal Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'na katılmasına ve ayrılıkçı PYD ve PKK terör örgütlerine karşı Türk ordusunun yanında olmasına destek veriyoruz" dedi. "SONUNA KADAR TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ" "Suriye'deki bütün devrim birliklerinin, ulusal ordudaki kardeşlerinin yanında durmalarını diliyoruz" diyen Alsotari, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi sınır güvenliğini savunması konusunda sonuna kadar yanındayız. Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz, Suriye toplumunun değişmez, asil unsurlarından biridir. Kürt kardeşlerimizin bu terör örgütleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu terör örgütlerinin Kürt halkını kendilerine kalkan olarak kullanmalarına da karşıyız" ifadelerini kullandı. ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI Hıdır Alsotari, "Ulusal orduya, sivilleri korumasını silahı olmayanları dokunmamasını talep ediyoruz. Bizim devrimimiz, Allah'ın izniyle bağımsızlık, hürriyet ve özgürlük yolunda devam etmektedir. Mücadelemiz, Suriye'nin halkıyla, toprağıyla birliğini muhafaza etmek için devam edecek. Uluslararası toplumu da bizim davamızın yanında olmasını, zalim rejimin karşısında durmasını diliyoruz" diye konuştu. İstanbul'daki Suriyeliler Topluluğu'nun Genel Sekreteri Nezar Harrot ise yaptığı konuşmada Suriye'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğinin ise Suriye'nin güvenliği olduğunu söyledi. "AFRİN'DEN KAÇANLAR, GÖÇ EDENLER DÖNECEKTİR" Toplantıda Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından Suriyeliler'in Afrin'e dönüp dönmeyecekleriyle ilgili bir soruya İstanbul'daki Suriyeliler Topluluğu üyesi Giyas Sahlouf, yanıt verdi. Sahlouf, "Harekâtın yapıldığı bölgeyi hepimiz biliyoruz. ABD, tampon bir bölge oluşturulmasını istedi. Türkiye ise buna 'ben karar veririm' diye yanıt vermiştir. Bölgeye, Afrin'den kaçanlar, göç edenler dönecektir" dedi.