Ersan SAN / İSTANBUL, () - İSTANBUL'da etkili olan yağmur, yüksek kara bıraktı.Kentte yağan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kara bıraktı. Kar yağışı Hadımköy'de kameralara yansıdı.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı
Ersan SAN / İSTANBUL, () - İSTANBUL'da etkili olan yağmur, yüksek kara bıraktı.Kentte yağan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kara bıraktı. Kar yağışı Hadımköy'de kameralara...
20 Ocak 2017 Cuma 15:05
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