(Görüntülü Haber) İstanbul'da yollar boş

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() İstanbul'da 5 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Valiliğin okulları tatil etme kararı ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları bugün trafiği rahatlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her hangi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritası hafta içi sabahı olmasına rağmen yüzde 10'ları gösterdi.