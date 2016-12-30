(Görüntülü Haber) İstanbul'da yılbaşı önlemleri Taksim'de açıklandı

İhsan YALÇIN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() İstanbul'da yılbaşı gecesi taciz, kapkaç ve hırsızlık gibi suçlarla mücadele için 17 bin polis görev yapacak. Önlemler kapsamında, temizlik işçisi, simitçi, ayakkabı boyacısı, kestaneci ve Milli Piyango satıcısı, Noel baba kılığında görev yapacak polisler olacak. Yılbaşı öncesinde İstanbul'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Önlemler kapsamında güven timleri ekipleri yılbaşı gecesi kılıktan kılığa girip hırsıza, gaspçıya, kapkaççıya, tacizciye anında müdahale edecek. İstanbul'daki yılbaşı önlemleriyle ilgili Taksim'de Gezi Parkı girişinde açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba, "İstanbul halkımızın güvenli ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yaklaşık 17 bin polisle görevimizin başında olacağız. Geçen yıldan farklı olarak özellikle ulaşım yapılan iskeleler, vapurlar, havalimanları, metrolar, metrobüsler ve tramvaylarda da ayrıca tedbir aldık. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve diğer ilçelerimizin meydanlarında kılıktan kılığa giren güven timleri ile narkotim polisleri, özel harekat ekipleri, çevik kuvvet polisleriyle görev alacağız. Yine Taksim Meydanı'nda bir canlı yayın aracımız, 96 sabit kamera ve 40 hareketli kamera olacak" dedi. TAKSİM'E ÇIKAN TÜM SOKAKLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI Baybaba ayrıca yılbaşı gecesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokakların araç trafiğine kapatılacağını, meydan çevresinde de 40 arama noktası oluşturacaklarını belirtti.