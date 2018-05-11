(Görüntülü Haber) İstanbul'da yağmur

Haber-Kamera: Özgür KAYA-İSTANBUL
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.
Haber-Kamera: Özgür KAYA-İSTANBUL İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara...
11 Mayıs 2018 Cuma 09:48
Haber-Kamera: Özgür KAYA-İSTANBUL
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.
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