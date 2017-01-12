Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar ve euro rekor düzeylere yakın... İşte TL'nin 11 günlük kaybı
TL'nin 11 günde dolar karşısındaki...
İçişleri Bakanı Soylu'dan FETÖ açıklaması: Henüz daha yüzeyindeyiz, çok derindeler
Soylu'dan çok iddialı FETÖ açıklaması
Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi Sekin için duygusal video
Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi...
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü

(Görüntülü Haber) İstanbul'da yağmur etkili oluyor (3)

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. İstanbul'da geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan ve salı günü etkisini...

 İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. İstanbul'da geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan ve salı günü etkisini kaybeden kar yağışı yerini gece saatlerinde yağmura bıraktı. Yağmur nedeniyle yerlerdeki kar yığınları da erimeye yüz tuttu. Beyoğlu'nda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar tramvay durağında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55