İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. İstanbul'da geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan ve salı günü etkisini kaybeden kar yağışı yerini gece saatlerinde yağmura bıraktı. Yağmur nedeniyle yerlerdeki kar yığınları da erimeye yüz tuttu. Beyoğlu'nda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar tramvay durağında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da yağmur etkili oluyor (2)
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.
12 Ocak 2017 Perşembe 09:42
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