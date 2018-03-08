Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bu sabah İstanbul'da yağmur başladı. Anadolu yakasında aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Ataşehir'de bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle bazıları da kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da yağmur (2)(Cevizlibağ)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bu sabah İstanbul'da yağmur başladı. Anadolu yakasında aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar...
08 Mart 2018 Perşembe 10:02
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