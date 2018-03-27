Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da yağmur (1)
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor.
27 Mart 2018 Salı 17:09
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